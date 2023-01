Starker Rückreiseverkehr: Stau auf der A22 und im Pustertal

Am heutigen Sonntag fahren viele Urlauber wieder zurück nach Hause. Das sorgt vor allem im Pustertal und auf der Südspur der Brennerautobahn für kilometerlangen Stau. Dieser reiche auf der A22 von Bozen bis nach Rovereto, so die Verkehrsmeldezentrale.Im Pustertal hingegen staut es zwischen St. Lorenzen und Mühlbach. Die Verkehrsmeldezentrale warnt die Fahrer: „In Richtung Brixen zwischen Bruneck und Schabs abschnittweise Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung.“Auch die Brennerautobahn hat an diesem Sonntag eine Stauwarnung bis 18 Uhr herausgegeben. Danach sollte sich die Lage beruhigen.Viele Urlauber sind bereits am gestrigen Samstag abgereist, um den starken Rückreiseverkehr zu umgehen. Dabei bildeten sich schon gestern mehrere Staus.