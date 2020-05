Starker Wind bringt einen Hauch von Wüste

Die Autowäsche würde ich besser verschieben. Starker Südwestwind in der Höhe führt heute und in den nächsten Tagen #Saharastaub nach Südtirol, mit dem Regen kommt er dann zum Boden herunter. pic.twitter.com/rlH0aA5zwp — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 13, 2020

Mit dem Regen am Freitag kommt der feine Wüstensand dann bis zum Boden. Mit der Autowäsche sollte man also noch etwas warten, rät Peterlin.Doch vor dem erwarteten Regen sorgt ein Zwischenhoch vorübergehend für etwas stabilere Verhältnisse.Nach Auflösung morgendlicher Restwolken und Hochnebel wird es am Donnerstag noch recht sonnig. Am Nachmittag entstehen ein paar Quellwolken, sie bleiben aber meist harmlos. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 18 Grad bis 25 Grad.In der Nacht auf Freitag regnet es dann recht verbreitet und auch am Freitag selbst ziehen noch einige Regenschauer durch. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Ähnlich unbeständig bleibt es am Samstag und vor allem in der zweiten Tageshälfte entstehen einige Regenschauer.Am Sonntag und Montag wird es sonniger, jeweils am Nachmittag steigt die Schauerneigung an.

vs