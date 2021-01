Start der Impfungen für über 80-Jährige

– Meran: Tel. 0473 /264000 von 8 bis 18 Uhr



– Schlanders: Tel. 0473/735160 von 8 bis 16 Uhr





– Brixen: Tel. 0472 /250 400 von 8 bis 16 Uhr





– Bruneck: Tel. 0474 /581040 von 8 bis 16 Uhr



Für Landesrat Thomas Widmann ist ein rascher Beginn der Impfung dieser Risikogruppe unerlässlich: „Nachdem die Impfrate beim Gesundheitspersonal stagniert, haben wir die Impfung für diese Personen vorgezogen, obwohl der Staat dies erst später eingeplant hat. Es ist extrem wichtig, besonders dieser fragilen Bevölkerungsgruppe schneller die Möglichkeit zu geben, an den Impfungen teilzunehmen; in Kürze sollen weitere Risikogruppen dazukommen.“Rund 4000 Senioren werden schon in den nächsten Tagen geimpft. Mit Beginn Donnerstagfrüh sind die Vormerkungen in den Vormerkbüros des Südtiroler Sanitätsbetriebes unter folgenden Telefonnummern möglich: