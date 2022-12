Start zum Europäischen Taizé-Jugendtreffen nach Rostock

Los geht's am 27.12.2022 in Bozen. Um 17.30 Uhr wird im Jugendzentrum Josef Mayr-Nusser das Startgebet stattfinden. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Im Anschluss starten die Teilnehmer zum 45. Europäischen Jugendtreffen von Taizé nach Rostock, wo sie die Zeit bei privaten Gastgeberfamilien verbringen.Nachdem im Dezember 2019 das letzte Europäische Jugendtreffen in Polen stattgefunden hatte und dann 2 Jahre pandemiebedingt darauf verzichtet werden musste, ist die Freude heuer umso größer. „Ich freue mich schon sehr darauf, eine neue Stadt zu entdecken“, erklärt Katja Engl, 3. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend und meint weiter: „Und vor allem auch darauf, mit jungen Menschen aus aller Welt zum gemeinsamen Gebet zusammenzukommen und mich mit ihnen über die Fragen unseres Zusammenlebens in dieser einen Welt austauschen zu können.“Schwerpunkte der Europäischen Jugendtreffen sind Gemeinschaft und Vertrauen. Gemeinsame Gebete, der Austausch zwischen den Gastgebern und den jungen Besucherinnen und Besuchern, die Begegnungen untereinander und das gegenseitige Anteilnehmen am Leben des anderen ermöglichen in den Tagen des Treffens ein bereicherndes Miteinander.Die Rückkehr der Teilnehmenden aus Südtirol ist am 02.01.2023 gegen Mittag geplant.