Steigende Lebensmittelpreise: Folgen von Corona

Den stark steigenden Preisen für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke (maximal +3,0 Prozent im April und Mai in der Gemeinde Bozen) stehen jedoch stark sinkenden Preisen für Wohnung, Wasser, Energie, Gas und andere Brennstoffe gegenüber (-4,7 Prozent im Mai 2020). In der Gemeinde Bozen bleiben die tendenziellen Veränderungen der„Derzeit lasse sich jedoch noch nicht sagen, ob die Coronakrise längerfristig zu einer Inflation oder Deflation führen oder ob das Preisniveau stabil bleiben wird“, heißt es als Fazit in der ASTAT-Studie.Momentan seien noch „deflatorische Tendenzen“ zu erkennen. Auslöser für den Einbruch der Wirtschaft war der Lockdown, aufgrund dessen sowohl Angebot als auch Nachfrage stark gesunken sind. Zugleich sinkt im 2. Quartal 2020 die Zahl der Erwerbstätigen signifikant, sowohl im Vergleich zum letzten Quartal (-13.000 Personen) als auch im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres (-9.700 Beschäftigte)(1). „Es ist auch davon auszugehen, dass es im Jahr 2020 zu einem Einkommensrückgang kommen wird“, schreibt die ASTAT.Für inflationäre Tendenzen spreche hingegen, dass es krisenbedingt einen Mangel an Vorprodukten und Dienstleistungen gibt, da die Produktion verlangsamt wurde und sich viele Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Auch die Tendenz zur DeGlobalisierung, um Lieferketten zu verkürzen, sowie die Gelder, die derzeit in Form von Hilfsgeldern fließen, könnten dazu beitragen, dass es zu einem Anstieg der Inflation kommt.

stol