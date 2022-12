Sternsinger sammeln in Bozen wieder Spenden

In Bozen sind sie an folgenden Tagen unterwegs

Die Werkstatt stellt Dreiräder für Menschen mit Beeinträchtigungen her. Mit Hilfe dieser Dreiräder können sie ihren Alltag wieder alleine und unabhängig meistern und künftig können beeinträchtigte Menschen in der Werkstatt auch einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz finden.Für viele Kinder und Jugendliche ist diese Aktion jedes Jahr ein Highlight, heißt es in einer Aussendung des Jugenddienstes Bozen. „Für mich ist es jedes Jahr aufs Neue eine beeindruckende Erfahrung mitzumachen und mit eigentlich Wenig so viel Freude in die Häuser zu bringen und dabei auch noch bedürftigen Kindern und Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Jede Begegnung ist eine menschliche Bereicherung für uns Begleiter und die Kinder“, so Mattia Cruciotti, ein Jugendlicher der Dompfarre Bozen, der schon seit der 3. Klasse Grundschule als Sternsinger und nun als Begleiter mit dabei ist.Amwerden die Ministranten von dernach dem Gottesdienst vor dem Eingang der Kirche Spenden für die Aktion sammeln.Am Dienstag,Mittwoch,kommen die Sternsinger in derzu den Menschen.Diemachen es heuer etwas anders: sie werden amals große Gruppe an bestimmten Orten des Viertels auftreten.Wenn von Pfarreimitgliedern gewünscht, werden auch Hausbesuche gemacht. Bitte bis 27. Dezember bei Stefan Gasser unter der Nummer 339 2867446 anmelden.In der Pfarreifindet am Mittwoch,um 15 Uhr eine Dreikönigsandacht in der Stiftspfarrkirche und am Donnerstag, 6. Jänner feierliche Gottesdienste (7 und 9 Uhr in der Stiftspfarrkirche und um 11 Uhr in der Alten Grieser Pfarrkirche), jeweils in Anwesenheit der Sternsinger statt.Die Spenden, die gesammelt werden, gehen alle zugunsten der „Aktion Sternsingen“, auch Überweisungen sind möglich mit Angabe des Zwecks.Die Sternsinger freuen sich auf viele offene Türen und eine Spende.