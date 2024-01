Sternsinger: „Sie bringen den Segen zu den Menschen“

In seinem Büro überbrachten die Sternsinger Bischof Ivo Muser musikalische Segenswünsche. - Foto: © Katholische Jungschar

Hilfe unter einem guten Stern

Bischof Ivo Muser empfing die Verdingser Sternsinger in seinem Büro im Pastoralzentrum in Bozen. Dort überbrachten die Kinder ihm vor der Krippe ihre musikalischen Glücks- und Segenswünsche.Bischof Ivo Muser freute sich sehr über den Besuch der Sternsinger und dankte allen Kindern, die in dieser und in der vergangenen Woche für die Aktion Sternsingen unterwegs waren: „Durch das Sternsingen werden viele Kinder zu Botschaftern der Menschlichkeit, des Glaubens und der Hoffnung. Sie bringen den Segen zu den Menschen in Südtirol und auch darüber hinaus in die ganze Welt.“Welche Sternsingergruppe den Bischof besuchen darf, entscheidet jedes Jahr eine Verlosung der Katholischen Jungschar Südtirols. „Dieses Mal fiel das Los auf die Sternsingergruppe Verdings. Der Besuch beim Bischof war für die Kinder ein besonderes Erlebnis. Sie freuten sich sehr über diese Begegnung, stellten ihm Fragen und tauschten sich mit ihm aus. Bischof Ivo Muser erzählte bei dem Besuch auch über seine Reisen in andere Länder, unter anderem besichtigte er dort Projekte, die mit den Spenden der Aktion Sternsingen unterstützt wurden und werden“, so Matthias Komar, 2. Vorsitzender der Katholischen Jungschar Südtirols. „Das Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen leistet durch ihre vielen Kontakte zu Projektpartner in aller Welt und durch die Begleitung und Betreuung der Projekte einen wertvollen, wichtigen und notwendigen Beitrag zur Aktion Sternsingen. Durch ihre Arbeit, wissen wir, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird“, so Komar.Die Aktion Sternsingen ist die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder und wird von der Katholischen Jungschar Südtirols organisiert. Seit 1958 ziehen die Sternsinger in Südtirol von Haus zu Haus, bringen Segen und sammeln Spenden. Tausende Kinder engagieren sich im Rahmen der Aktion Sternsingen für eine „Hilfe unter einem guten Stern“.Jedes Jahr werden mit den Spenden über 100 karitative Projekte in Ländern des Globalen Südens unterstützt, die gemeinsam mit dem Missionsamt der Diözese Bozen-Brixen ausgesucht werden.