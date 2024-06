Mutter schafft es rechtzeitig ins Spital

Die Finanzpolizei Sterzing war gerade mit Kontrollen an der Mautstelle Sterzing beschäftigt gewesen, als sich ihnen unerwartet ein Fahrzeug näherte: An Bord war eine junge Frau, die in den Wehen lag.Begleitet war sie von ihren Eltern. Sie waren besorgt, es aufgrund des Verkehrs nicht rechtzeitig ins Krankenhaus zu schaffen, berichtet die Finanzpolizei in einer Aussendung.Also schalteten sich die Beamten ein und eskortierten die Familie durch den dichten Verkehr ins Krankenhaus nach Brixen. So konnte die junge Frau rechtzeitig in die Obhut der Ärzte übergeben werden. Wenig später konnte sie bereits ihr Neugeborenes mit dem Namen Enea in den Armen halten.