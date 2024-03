Sterzing: Nachbar rettet 87-Jährige aus verrauchter Wohnung

Kurz vor Mittag erreichte die Feuerwehr Sterzing die Alarmierung zu einem Brandeinsatz, eine Rauchentwicklung in einer Wohnung war gemeldet worden.Ein Bewohner der Margarethenstraße hatte im gegenüberliegenden Reihenhaus Rauch in einer der Wohnungen bemerkt, die von einer 87-jährigen Frau bewohnt wird. Er reagierte geistesgegenwärtig und brachte die Seniorin ins Freie. Auch gelang es ihm, die in Brand geratene Coach zu löschen.„Ihm ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, hieß es nach dem Einsatz von Seiten der Feuerwehr Sterzing . Brennende Schaumstoffe von Polstermöbeln würden in kürzester Zeit viel und giftigen Rauch erzeugen, der schnell gefährlich werden kann.Die Frau wurde vom Weißen Kreuz Sterzing mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Sterzing übernahm die Nachlöscharbeiten. Mit der Wärmebildkamera suchte sie nach versteckten Glutnestern. Auch belüftete sie die stark verrauchte Wohnung, die zum Glück ohne Rauchschäden geblieben war.