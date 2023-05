Sterzing: Sirenenalarm um 20 Uhr wegen Feuerwehrübung

Am heutigen Freitagabend um 20 Uhr wird in Sterzing Sirenenalarm ausgelöst. Grund dafür ist die Hauptübung der Feuerwehr Sterzing, welche in der Fraktion Ried abgehalten wird.Nach 2 Wochen des intensiven Übens, bildet die Hauptübung den Abschluss der sogenannten Frühjahrsproben.