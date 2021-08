Sterzinger Bergretter zu 2 Einsätzen gerufen

Er wurde nach der Erstversorgung zum Einsatzfahrzeug getragen und daraufhin in das Krankenhaus nach Sterzing gebracht. Der erste Einsatz war noch nicht beendet, da setzte eine einheimische Wanderin unterhalb des Kraxentrager in Pfitsch einen Notruf ab.Sie hatte beim Abstieg vom Gipfel eine Abkürzung genommen: Sie verstieg sich daraufhin im felsigen Gelände. An ein Weiterkommen war nicht mehr zu denken.In Sterzing wurde ein Bergretter vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 aufgenommen und dann zur Patientin geflogen. Diese wurde unverletzt, jedoch erschöpft, mit der Seilwinde in den Hubschrauber geholt und nach Sterzing gebracht.Im Einsatz waren die Bergrettung des AVS, des CNSAS und jene der Finanzwache.

fm