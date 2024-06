St. Lorenzen: Deutscher nach Motorradunfall mittelschwer verletzt

Mittelschwer verletzt

Gegen 12.40 Uhr wurden am Samstag die Einsatzkräfte nach St. Lorenzen gerufen, nachdem sich auf der Pusterer Staatsstraße nahe der Peintner-Brücke ein Verkehrsunfall ereignet hatte: Ein deutscher Motorradfahrer war in einer Gruppe in Richtung Brixen unterwegs gewesen, als er zu Sturz kam.Der um die 40 Jahre alte Mann zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu- unter anderem am Bein. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend vom Weißen Kreuz Bruneck in das örtliche Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen, das Weiße Kreuz Bruneck sowie die Polizei.