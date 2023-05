Strahlender Sonnenschein zur Wochenmitte

Nach einem durchwachsenen und teils regnerischen Feiertag halten sich am Dienstag vorerst noch die Wolken. Letzte Niederschläge gibt es in den Dolomiten und am östlichen Alpenhauptkamm. Auch der Nordföhn weht teils stark.Am Mittwoch und Donnerstag warten hingegen sommerliche Verhältnisse mit tiefblauem Himmel. Laut Florian Schmalzl von Florians Wetterseite ist in den meisten Landesteilen lediglich mit etwas Hochnebel und einzelnen Wolken zu rechen. Und auch die Temperaturen steigen spürbar an. In Bozen sowie im Etschtal sind bis zu 26 Grad zu erwarten.Unbeständiger wird es aktuellen Prognosen zufolge hingegen wieder zum Wochenende hin. Die Luftmassen werden feuchter und an den Nachmittagen und Abenden sind Schauer und Gewitter möglich, schreibt Schmalzl.