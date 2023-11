Streik im öffentlichen Nahverkehr: Diese Verbindungen sind betroffen

Am Montag wird es in Südtirol im öffentlichen Nahverkehr zu zahlreichen Ausfällen kommen. Dabei sind vor allem die Busverbindungen sowie die Seilbahnen betroffen. Der Streik beim Eisenbahnverkehrsunternehmen SAD wurde hingegen abgesagt.Beim Nahverkehrsdienst der SASA sind die Busverbindungen in Bozen und Umgebung, Sarntal, Meran und Umgebung, Passeiertal und im Unterland vom Streik betroffen. Bei Simobil kommt es im Gebiet Schlern-Gröden, Unterland und Vinschagu zu Ausfällen. Wie Simobil mitteilt, sollen aber alle Kursfahrten, die vor 9 Uhr bzw. 15 Uhr beginnen, die Endhaltestelle erreichen.Beim Transportunternehmen STA sind die Mendelbahn und die Rittner Schmalspurbahn betroffen. Bei der Rittner Seilbahn haben am heutigen Montag die Wartungsarbeiten begonnen. Sie dauern bis zum 21. November an. In dieser Zeit gibt es einen stündlichen Busersatzdienst zwischen Oberbozen und Bozen.Die Mindestdienste zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 12 und 15 Uhr sind landesweit gewährleistet. Der Streik wurde von den Gewerkschaften RSU, UILT-SGK, CISL, ASGB, OR.S.A. und FAISA CISAL ausgerufen.