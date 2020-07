Strengere Regeln im Veneto

„Wir können es nicht zulassen, dass sich das Virus aufgrund der Verantwortungslosigkeit von jemandem ausbreitet“, betont Zaia im Hinblick auf einen aktuellen Fall.Oberstes Ziel sei es, einen erneuten Corona-Notstand zu verhindern.Der Infektionsindex in der Region Venetien sei von 0,43 auf 1,63 angestiegen, also von einem niedrigen zu einem hohen Risiko.Auf nationaler Ebene wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Freitag 15 Corona-Tote gezählt und 223 neue Positivmeldungen registriert.

