Stubai: Pfarrer Augustin seit einem Jahr vermisst

Foto: © APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL / ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL

Gedenkkreuz in Fulpmes

Schwere Unwetter haben im Stubaital vor einem Jahr großen Schaden angerichtet. 2 Autoinsassen wurden in Fulpmes verletzt, als ihr Pkw von einer Mure mitgerissen wurde.Der Lenker eines weiteren Autos, der 60-jähriger Pfarrer Augustin aus dem Tal, gilt seitdem als vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass er in seinem Auto sitzend von den Fluten mitgerissen worden war.Trotz tagelanger fieberhafter Suche nach dem Geistlichen fehlt von ihm jede Spur. Lediglich private Gegenstände des von Pfarrer Augustin wie eine Bibel, Dokumente und eine Visitenkarte wurden gefunden, ebenso Wrackteile seines Fahrzeugs wurden in der Ruetz entdeckt (Hier lesen Sie mehr zu diesem Unglück). Am gestrigen Samstag fand „in Gedenken des Todes von Pfarrer Augustin ein Gottesdienst auf dem Industriegelände Fulpmes statt“. Das sei jener Ort, an dem vermutet wird, dass der Geistliche zu Tode kam.Heute erinnert an dieser Stelle ein Gedenkkreuz an Pfarrer Augustin.