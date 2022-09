Studie: Nicht Impfung, sondern Infektion hat Einfluss auf Fruchtbarkeit

Unterschiede nach Schwere des Krankheitsverlaufs

Das Ergebnis des Forschungsprojekts (EcoFoodFertility) wurde nun auf dem Kongress der Italienischen Gesellschaft für Andrologie (SIA), der derzeit in Bergamo stattfindet, vorgestellt.„Das Projekt, das inzwischen auf verschiedene Gebiete in Italien und darüber hinaus ausgedehnt wurde, umfasst mehrere Forschungslinien, die auch die Auswirkungen des Impfstoffs und von Covid-19 auf die männliche Fruchtbarkeit betreffen“, erläutert Luigi Montano, Koordinator des Projekts und Präsident der Italienischen Gesellschaft für Fortpflanzung.Die Studie untersuchte 2 Gruppen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet: Die erste bestand aus 75 Männern unter 35 Jahren, die wegen Beschwerden mit Unfruchtbarkeit beobachtet wurden und deren Parameter vor und nach einer Covid-Erkrankung untersucht wurden.„Bei denjenigen, die leichte Symptome der Infektion aufwiesen, blieb die Spermienzahl im Wesentlichen unverändert, aber die Beweglichkeit und vor allem die Lebensfähigkeit der Spermien nahmen ab“, erklärt Maria Cira Gentile, Autorin der Studie, gegenüber Ansa. Schwerwiegender seien die Folgen für diejenigen, die schwerer an Covid-19 erkrankt sind. Bei ihnen „nehmen die Beweglichkeit und die Vitalität der Spermien um 20 Prozent ab, wobei die DNA der Spermien zu 80 Prozent geschädigt wird und die Anzahl der Spermien um 41 Prozent sinkt“, fügt SIA-Präsident Alessandro Palmieri hinzu.Im Gegensatz dazu gaben die nach der Impfung durchgeführten Tests keinen Anlass zur Sorge: Die Samenparameter von 114 Freiwilligen im Alter zwischen 22 und 31 Jahren wurden 10 bis 15 Tage vor der dritten Impfdosis und 32 bis 39 Tage danach analysiert, wobei keine besonderen Unterschiede zwischen vorher und nachher festgestellt wurden.„Der Impfstoff hat sich als sicher erwiesen“, sagt Palmieri. „In 96,5 Prozent der Fälle wurde ein leichter Anstieg der Spermienkonzentration und -beweglichkeit beobachtet, während nur 3,5 Prozent eine Verschlechterung der Samenparameter aufwiesen, die sich jedoch 75-80 Tage nach der Impfung bei fast allen untersuchten Proben wieder vollständig normalisierten.“