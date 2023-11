Studie zur Coronaschutzimpfung: „Ja, sie wirkt“

Kann der zur Verfügung stehende Impfstoff auch in einer Übergangsphase schwerwiegende Folgen von COVID-19 verhindern?

Gibt es in Südtirol einen Zusammenhang zwischen epidemiologischen Indikatoren und geo-sozio-kulturellen Merkmalen?

Zur Beantwortung der ersten Frage wurde eine zufällige Stichprobe aus einer Grundgesamtheit von 93.642 in Südtirol ansässigen Personen genommen, deren Impfstatus und deren Verlauf des Klinikaufenthalts bekannt war.



Um die zweite Frage beantworten zu können, wurde eine Stichprobe aus aggregierten Daten aus allen 20 Südtiroler Gesundheitssprengel gezogen und mit den vorhandenen geo-sozialen Informationen verknüpft. Wirksamkeit der Erstimpfung betrug 61 Prozent Die ersten Ergebnisse der Studie, die nun zur Verfügung stehen, sprechen eine klare Sprache: Die Wirksamkeit der Erstimpfung betrug 61 Prozent bezogen auf die Verhinderung von Krankenhausaufenthalten, 84 Prozent bei der Verhinderung von Aufenthalten auf der Intensivstation sowie 59 Prozent bei der Verhinderung von Todesfällen infolge einer Covid-Infektion. Die Wirksamkeit der Auffrischungsimpfung bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten lag laut Studie sogar bei 67 Prozent, bei der Verhinderung von Aufenthalten auf der Intensivstation bei 69 Prozent und ganze 79 Prozent bei der Verhinderung von Todesfällen.



Die Daten zeigen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, länger auf der Intensivstation verweilen zu müssen, bei Nichtgeimpften signifikant höher war als bei Geimpften. Nichtgeimpfte mussten im Durchschnitt neun Tage länger auf der Intensivstation behandelt werden als Personen, die den ersten Impfzyklus bereits abgeschlossen hatten. Die vorläufigen Studienergebnisse weisen darauf hin, dass die Durchimpfungsrate die Inzidenz verringert. Vor allem dort, wo es intensiven Tourismus, größere Familien und weniger geimpfte Personen gibt.



Am stärksten betroffen waren die Gesundheitssprengel in der Peripherie, wo es weniger Impfungen, mehr Corona-Fälle und weniger Zugänge zu den normalen Krankenstationen gab. Besonders auffällig ist die Tatsache, dass die ladinischen Gesundheitssprengel zwar die höchste Inzidenz aber die niedrigste Hospitalisierungsrate aufwiesen. „Die Coronaschutzimpfung hat gewirkt“ „Die ersten Ergebnisse der Studie lässt eine klare Schlussfolgerungen zu“, meint Catalina Doina Cristofor, Leiterin der Epidemiologische Überwachungseinheit des Südtiroler Sanitätsbetriebes und eine der Hauptverantwortlichen der Studie. „die Coronaschutzimpfung hat gewirkt. Jetzt sind wir gespannt, welche weiteren Ergebnisse wir noch erhalten werden, denn die Auswertung der Studie ist noch nicht abgeschlossen.“





