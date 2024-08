St.Ulrich: Jender-Straße wieder vermurt – Pufler-Straße bald gesperrt

Die Straße bleibt bis auf Weiteres gesperrt. - Foto: © privat

Rund 1000 Kubikmeter Material haben die Jender- Straße bei einem heftigen Unwetter am Sonntag verlegt. Die Mure ging an derselben Stelle ab, wie schon beim vergangenen Mal vor rund 2 Wochen (STOL hat berichtet). „Die Aufräumarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren“, sagt der verantwortliche Assessor, Walter Alfarei. Wie lange sie dauern werden, könne er aber nicht sagen. Bis auf Weiteres bleibe die Jender- Straße gesperrt.Viele weichen nun auf die Straße aus, die über Pufels auf die Seiser Alm führt. Doch auch diese Straße wird bald gesperrt werden. „Die Straße hätte eigentlich schon vor einigen Tagen gesperrt werden sollen, da die Straße an einigen Punkten absackt und sie dringend gesichert werden muss“, so Alfarei. Die Bauarbeiten würden am Montag beginnen. Die Straße werde dann voraussichtlich bis Dezember gesperrt bleiben, sagt Alfarei.