„Stummer Schrei: Warum hört ihr mich nicht?“ – So früh wie möglich Hilfe suchen

Einen Schritt in diese Richtung unternahmen kürzlich die Katholische Frauenbewegung (kfb), die Katholische Männerbewegung (kmb) und das diözesane Amt für Ehe und Familie. „Sucht so früh wie möglich Hilfe und lasst euch von kompetenten Leuten beraten“, erklärte Schirmherr Dr. Martin Achmüller zu Beginn einer Tagung. Der Kinderarzt in Ruhestand litt nach der Geburt seines zweiten Kindes unter Depressionen.Denselben Appell an die Anwesenden richtete Josef Hainz, der ebenso über seine eigenen Erfahrungen sprach. „Als ich ins Krankenhaus ging, und sie mich in die Psychiatrieabteilung einwiesen, war das wie eine Erlösung für mich. Endlich war ich offiziell krank“, berichtete er. Auch Hainz ermutigte alle, über die Erkrankung zu sprechen und sich professionelle Hilfe zu suchen.Über Geschichte, Formen und Behandlung von Depressionen informierte Hartmann Raffeiner bei seinem Fachvortrag. „Ein depressiver Mensch befindet sich immer in einer Situation der Ausweglosigkeit“, erklärte der Vinschger Psychologe. Depressive Menschen würden keine Zukunft mehr sehen und die Vergangenheit nostalgisch betrachten. Heutzutage sei es üblich, depressive Menschen mit Psychotherapie und eventuell Psychopharmaka zu behandeln.„Je früher etwas unternommen wird, desto eher kann geholfen werden“, erläuterte Raffeiner. Man kenne nicht alle Faktoren, die zu einer Erkrankung führen, so Raffeiner.Es gebe aber erlernbare Methoden und Lebensweisen, um sich davor zu schützen oder zumindest weniger stark davon betroffen zu sein. Dazu zähle ausreichender Schlaf, eine korrekte Atmung, Bewegung in der Natur, Meditation und religiöses bzw. spirituelles Interesse, soziale Beziehungen, gesunde Ernährung sowie sinnhafte Tätigkeiten.„Weil es uns alle betrifft, braucht es die Zusammenarbeit aller“, sagte Guido Osthoff vom Netzwerk Suizidprävention bei der Vorstellung der Hilfsangebote. Mit geschätzten 40 bis 50 Suizidfällen im Jahr befinde sich Südtirol im europäischen Mittelmaß.