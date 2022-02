Sturz in Futtertrog: Kuh erfolgreich gerettet

Als ein Bauer am Sonntag vor 6 Uhr in den Stall ging, traute er seinen Augen kaum. Eine seiner Kühe war in einen Futtertrog gestürzt und blieb dort auf dem Rücken liegend eingeklemmt.Die Feuerwehrleute konnten das Tier unter vollem Körpereinsatz behutsam und unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.

