Suchaktion am Stilfser Joch – Einheimischer vermisst

Bereits gestern suchten Bergretter aus Trafoi, Prad und Taufers im Münstertal über viele Stunden im Einzugsbereich des Stilfser Jochs nach dem abgängigen Einheimischen. Auch die Hubschrauberteams der Finanzwache sowie des Pelikan 3 standen im Einsatz .Der Mann hatte sein Fahrzeug im Bereich Franzenshöhe geparkt und wurde als vermisst gemeldet. Es wurde vermutet, dass er sich in Richtung Gletscher bewegt hatte, genauere Angaben dazu konnten jedoch nicht in Erfahrung gebracht werden; das gestaltete die Suche für die Einsatzkräfte sehr schwierig.Wie die Einsatzkräfte am Abend mitteilten, habe man die Suche aus Sicherheitsgründen abbrechen müssen. Die Suchaktion werde am heutigen Freitag fortgesetzt.