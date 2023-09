Suchaktion in Mölten: 68-jähriger Mann vermisst

Konrad Walter. - Foto: © Privat

Große Suchaktion wird am Donnerstag fortgesetzt

Konrad Walter wird seit Mittwoch vermisst. Der Mann ist 68 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und trägt eine Brille. Bei seinem Verschwinden soll Walter eine graue Turnhose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Zuletzt wurde der 68-Jährige in Mölten gesehen.Über 100 Einsatzkräfte waren am Mittwochabend bei der Suche nach Konrad Walter im Einsatz. Kurz vor Mitternacht musste die Suche unterbrochen werden, bisher ergebnislos.Im Einsatz waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Verschneid, Mölten, Terlan, Vöran, Hafling und Jenesien. Auch die Bergrettungsdienste Bozen (BRD und CNSAS) und die Finanzwache, Hundeführer der Südtiroler Suchhundestaffel und des Bergrettungsdienstes, Carabinieri und Forstbeamte suchten nach dem Mann.Am heutigen Donnerstagmorgen wird die Suche nach dem 68-Jährigen wiederaufgenommen. Gesucht wird in Mölten und Umgebung.