Suchaktion mit traurigem Ende: Olanger in der Nähe seines Hauses verunglückt

Der 76-jährige Rudolf Niederkofler aus Oberolang war am Montag gegen 16.30 Uhr bei einem Gasthaus in Olang zum letzten Mal gesehen worden. Danach verlor sich seine Spur. Als der Mann nicht nach Hause kam, schlugen die Angehörigen Alarm und eine groß angelegte Suchaktion begann. Sie erstreckte sich über den Großraum Olang bis weiter nach Welsberg.Im Einsatz standen bei der Suche, die um 20.20 Uhr ausgerufen wurde, die Feuerwehren von Oberolang, Mitterolang, Welsberg und Niederolang. Letztere unterstützte die Suche nach dem Abgängigen mit einer Drohne. Außerdem waren die Bergrettung Olang und die Hundestaffel Pustertal im Einsatz.Kurz nachdem der Kommandant der Feuerwehr Oberolang, Werner Töchterle, im Auftrag der Angehörigen stol.it und das Tagblatt „Dolomiten“ um Mithilfe bei der Vermisstensuche bat, erreichten ihn und die Redaktion die traurige Nachricht: Rudolf Niederkofler ist tot. Sein lebloser Körper wurde um kurz nach 22 Uhr in einem Bachbett – nur etwa 300 Meter von Niederkoflers Wohnhaus entfernt – aufgefunden.Die Carabinieri von Olang, die, wie in solchen Fällen üblich, an die Fundstelle gerufen wurden, schließen derzeit Fremdverschulden aus.

