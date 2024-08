Ahrntal: Suchaktion nimmt trauriges Ende – 91-Jähriger tot geborgen

Der 91-Jährige war am Dienstag zu einer Wanderung aufgebrochen, von der er bis zum Abend nicht mehr in sein Hotel zurückgekehrte. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet, die bis in die späten Abendstunden andauerte und am heutigen Mittwoch fortgesetzt wurde.Dank der Lokalisierung des Mobiltelefons des Mannes konnte das Suchgebiet eingegrenzt werden. Auch eine Drohne kam zum Einsatz.Am Mittwoch Morgen entdeckten die Einsatzkräfte laut Nachrichtenagentur Ansa schließlich den leblosen Körper des 91-Jährigen am Fuße eines Felsens in Rein in Taufers und konnten diesen bergen.Vermutlich ist der 91-Jährige Mann bei einem Spaziergang an einer exponierten Stelle mehrere Meter tief gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.Im Einsatz stand der Bergrettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Rein in Taufers