Suche nach 19-Jährigem am Montiggler See wieder aufgenommen

Gegen 19.10 wurde am Sonntag Alarm geschlagen. Ein 19-jähriger Mann wird am Großen Montiggler See vermisst.Der Alarm wurde von einer Gruppe Jugendlicher ausgelöst. Der junge Mann soll mit einem sogenannten SUP-Board, einem Paddel, auf dem See gewesen sein.Die Jugendlichen, die Alarm geschlagen haben, haben laut Auskunft der Carabinieri nicht gesehen, ob der junge Mann ins Wasser gefallen oder weggeschwommen ist.Es wurden mehrere Feuerwehren alarmiert, die Wasserrettung, die Bezirkstaucher, sowie der Notarzthubschrauber Pelikan.Mit Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr musste die Suche abgebrochen werden und wurde heute um 6 Uhr fortgesetzt.