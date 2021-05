Südtirol: AstraZeneca für alle und ohne Voranmeldung

„Wir planen eine Serie von Impf-Abenden, an denen AstraZeneca an jeden, der will, verimpft wird“, so Widmann.Der erste findet am kommenden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr im Impfzentrum in der Brixner Cusanus Akademie statt – und zwar ohne Voranmeldung.„AstraZeneca ist zu Unrecht schlecht geredet worden. Es gibt nur eine Empfehlung, es vorzugsweise an Menschen von 60 bis 79 zu verimpfen. Es besteht aber weder eine Kontraindikation noch ein Verbot, es an Jüngere abzugeben“, so Dr. Pierpaolo Bertoli.

bv