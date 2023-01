Südtirol bei Internet-Geschwindigkeit Schlusslicht

Die Zahlen im Vergleich

Hinten im Europavergleich

Südtirol hat bei den meisten italienweiten Statistiken die Nase vorn. So ist Südtirol eine der reichsten und lebenswertesten Regionen. Bei einer kürzlich erschienenen Statistik liegt Südtirol aber auf dem letzten Platz: Es hat das langsamste Internet in Italien, verglichen mit den anderen Regionen. In den südlichen Regionen, die bei den meisten anderen Statistiken schlechter abschneiden, ist das Internet fast doppelt so schnell, so ein Bericht von „pagellapolitica“.Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit liegt in Italien bei 112 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), so die Zahlen des Internet-Speedtests von Ookla. Südtirol bringt es gerade mal auf 72 Mbit/s, während das Internet in anderen Regionen viel schneller ist. In Sizilien beispielsweise gibt es eine Download-Geschwindigkeit von 122 Mbit/s. Die Region mit dem schnellsten Internet ist mit 125 Mbit/s Ligurien.Auch im Trentino ist das Internet nicht besonders schnell. Immerhin liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 103 Mbit/s.Wenn man sich das Internet auf Provinzebene anschaut, schneidet Südtirol besser ab: Provinzen wie Mantova, Belluno oder Fermo schneiden mit weniger als 60 Mbit/s noch schlechter ab.Im europäischen Vergleich liegt Italien mit dem Durchschnittswert von 112 Mbit/s hinten. Sogar Deutschland, wo der Ausbau des schnellen Internets als Versagen der Politik gilt, ist das Internet im Durchschnitt um 6 Mbit/s schneller als in Italien.Schlusslicht in Europa sind Serbien, Griechenland und Nordmazedonien, wo die Download-Geschwindigkeit 33 Mbit/s beträgt. Aber auch Österreich schneidet mit 82 Mbit/s schlecht ab.Am schnellsten ist das Internet in Island mit 206 Mbit/s. Aber auch die Schweiz und Frankreich haben sehr schnelles Internet.