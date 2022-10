Südtirol belegt bei tödlichen Arbeitsunfällen traurigen Spitzenwert

Südtirol liegt mit dem Trentino bei den tödlichen Arbeitsunfällen vorne in der Rangliste. Allein in Südtirol mussten in diesem Jahr bereits 12 tödliche Unfälle am Arbeitsplatz verzeichnet werden, weitere 12 im Trentino.Damit liegt die Region Trentino-Südtirol hinter dem Aoastal auf dem 2. Platz der tödlichen Arbeitsunfälle in ganz Italien. Dies geht aus den jüngsten Daten des Arbeitsunfallinstituts INAIL hervor.Die meisten tödlichen Arbeitsunfälle passierten in Südtirol und im Trentino in der Landwirtschaft, der Bauwirtschaft und bei Waldarbeiten.