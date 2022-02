Südtirol hat höchste Wocheninzidenz in Italien

Die Wocheninzidenz in Italien ist rückläufig – sie lag in dieser Woche bei 1362 pro 100.000 Einwohner – in der Vorwoche lag die Inzidenz noch bei 1823. Auch der Anteil der Corona-Intensivpatienten ist rückläufig: Er beträgt 14,8 Prozent gegenüber 16,7 Prozent in der vergangenen Woche. Aber: Südtirol hat mit einem Wert von 2288,7 die höchste Wocheninzidenz in Italien.