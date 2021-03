Südtirol im Kampf gegen Corona: Welcher Impfstoff kommt wann

In Südtirol wurden bisher 65.008 Impfdosen verimpft. Über 20.000 über 80-jährige haben bereits eine erste Impfdosis erhalten – und diese zeigt Wirkung. „Die Infektionen in dieser Altersklasse sinken“, sagt Landesrat Thomas Widmann. Wie viele Personen in Südtirol bereits geimpft sind, wie es weiter geht und wann welcher Impfstoff erwartet wird? Hier der Überblick in Wort und Bild.