Südtirol: Rund 450 Babys kommen zu früh auf die Welt

„Größter Kampf bereits am Beginn ihres Lebens“

„Im Jahr 2023 haben wir bisher 250 kritisch kranke Neu- und Frühgeborene betreut“, sagte Dr. Alex Staffler, der Primar der Neugeborenen-Intensivstation am Krankenhaus Bozen. „Dank des kontinuierlichen Qualitätsmanagements und der exzellenten Teamarbeit innerhalb der Station konnte das bereits gute ,Outcome‘ weiter verbessert werden.“Die Frühchen und ihre Eltern trafen sich am Samstag zur Feier anlässlich des Weltfrühgeborenentages im Thuniversum. Dabei betonte die Vorsitzende des Vereins, Silvia Violi, dass die Frühchen große Kämpfer sind und ihren größten Kampf schon am Beginn ihres Lebens ausfechten müssen. Die Feier wurde mit 2 Vereinen von Bozen organisiert: Der Verein „Sorriso Academy“ kümmerte sich um die Zubereitung und das Servieren des Mittagessens für alle Gäste, und die „Lene-Thun-Stiftung“ stellte das Mal-Labor für die Frühchen zur Verfügung.Der Verein „Frühgeborene Südtirol EO“ wurde 2010 gegründet und zählt rund 140 Mitglieder. Er setzt sich für die Belange von Frühgeborenen und ihren Eltern ein. Der Gesprächsaustausch findet bei Elterntreffen und zu Anlässen, wie etwa dem Weltfrühchentag, statt. Der Verein arbeitet intensiv mit der Neugeborenen-Intensivstation im Krankenhaus Bozen zusammen.