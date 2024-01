Südtirol: Schnee und Regen am Wochenende

Kalt und windig

Die Wolken nehmen am heutigen Freitag zu und im Tagesverlauf kommt es von Süden her zu ersten Niederschlägen. In der Nacht auf Samstag regnet und schneit es verbreitet. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 700 und 1000 Metern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 3 bis 5 Grad.Am Samstag geht es mit Regen und Schneefall weiter. Schwerpunkt der Niederschläge ist dabei die Osthälfte des Landes. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern.Am Sonntag klingen die Niederschläge überall ab, es gibt aber weiterhin viele Wolken und nur wenig Sonne. In vielen Tälern weht kalter Nordwind.Der Montag bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken. Dazu ist es oft windig und kalt. Am Dienstag wird es von Osten her zunehmend sonnig und der Wind lässt nach.