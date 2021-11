Covid-Notlage in Bayern: Südtirol übernimmt bayrische Intensiv-Patienten

Mit der Aufnahme der beiden Bayern revanchiert sich Südtirol mit der für die Hilfe Deutschlands, das im Frühjahr 2020 Intensivpatienten aus Südtirol übernommen hatte. Wie berichtet, warnten Münchner Ärzte vor einem Kollaps der Krankenhäuser. Der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing betonte am Donnerstag „dass die Notfallversorgung, wohlgemerkt in München, aber auch in Bayern, quasi an ihre Grenze kommt“.In Südtirol hingegen ist die Situation in Südtirols Intensivstationen (noch) im grünen Bereich. Derzeit befinden sich 6 Personen in intensivmedizinischer Behandlung, 2 davon sind die Patienten aus Bayern.

d/stol