Südtirol: Viele Alko-Lenker unterwegs

Vierfache Menge an Drogen beschlagnahmt

Viele Stellen unbesetzt

Die Anzahl der Personen, gegen die die Bozner Staatsanwaltschaft zwischen 1. Juli 2021 und 30. Juni 2020 wegen Trunkenheit am Steuer ermittelte, ist um 48,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.Zugenommen hat auch die Anzahl von Alko-Lenkern, die einen Unfall verursacht haben, und zwar um 58,9 Prozent, sowie die Anzahl jener, die unter Drogeneinfluss Auto fuhren.Apropos Drogen: Im abgelaufenen Gerichtsjahr haben die Südtiroler Ermittler die vierfache Menge des Vorjahres an verschiedenen Rauschgiften beschlagnahmt, darunter 179 Kilo Kokain, 29 Kilo Haschisch, 11 Kilo Marihuana und 1,7 Kilo Heroin. Insgesamt gingen Drogendelikte aber im Vergleich zum Gerichtsjahr 2020/21 um 4,9 Prozent zurück.Generalstaatsanwalt Markus Mayr erinnerte daran, dass in der Bozner Staatsanwaltschaft während der ersten Monate des Gerichtsjahres von 10 Planstellen nur die Hälfte besetzt war, dankte allen Kollegen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz und betonte, dass es mit neuen Reformen im Justizbereich nicht getan sei: Es brauche unbedingt eine Aufstockung der menschlichen Ressourcen.„Wir können nur neidvoll nach Norden blicken: Im Bundesland Tirol sind 27 Staatsanwälte im Dienst, im bayrischen Landkreis Traunstein 38, von der Schweiz gar nicht zu reden“, sagte Mayr.