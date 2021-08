Südtirol wieder auf „orange“ gestuft

Damit signalisiert das ECDC, dass Südtirol keine Provinz mit geringem Corona-Risiko mehr ist.Fast alle Regionen in Italien mit Ausnahme von Molise sind nun wieder orange, die Toskana, die Marken, Kalabrien, Sizilien und Sardinien wurden sogar rot eingestuft.Verschlechtert hat sich die Lage auch in Deutschland und Österreich, Frankreich und Spanien scheinen rot bis dunkelrot auf der Karte auf.Der Osten Europas hingegen hat auch am Donnerstag seinen grünen Status verteidigt.Die Berechnungen des ECDC beziehen sich immer auf den Zeitraum von 2 Wochen.Während die Inzidenzwerte üblicherweise eine Woche umfassen geht das „European Centre for Disease Prevention and Control“ (ECDC) mit der 14-Tages-Inzidenz einen eigenen Weg.

stol