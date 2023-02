Südtiroler Ärzte für die Welt leisten Erdbebenhilfe in Syrien und der Türkei

Hier Spenden

WeWorld, Partnerorganisation der Südtiroler Ärzte für die Welt in der Afghanistanhilfe, ist seit 2011 in Syrien humanitär tätig und hat besonders in Aleppo, im ländlichen Gebiet rund um Damaskus und Deir-EZ-Zor, Schul- und Wasserprojekte gefördert. Sie ist eine von der syrischenRegierung anerkannte Hilfsvereinigung.Ihre Präsenz im Lande ermöglichte es, sofort mit der Verteilung von Notfall-Kits, Decken, Matratzen und Wasserkanister zu beginnen.Wie auch bei der Ukrainehilfe, werden die Südtiroler Ärzte für die Welt die humanitäre Hilfe des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz in enger Zusammenarbeit mit Samaritan International zu Gunsten der Menschen im Erdbebengebiet unterstützen.Über den Direktor des Weißen Kreuzes, Ivo Bonamico, haben die Südtiroler Ärzte für die Welt vernommen, dass bereits ein erstes Erkundungsteam des deutschen Partnerverbandes Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in der Türkei angekommen ist und gegenwärtig eine gemeinsame Schnittstelle zu den örtlichen Behörden aufbaut.„Wir bitten die Südtiroler Bevölkerung um Spenden, um den Menschen im Erdbebengebiet auf schnellem und unbürokratischem Weg zu helfen“, so der Verein.Begründung: Erdbebenhilfe Syrien und TürkeiVolksbank IBAN IT95 U05856 11601 050570000333Raiffeisenkasse Bozen IBAN IT25 U08081 11610 000306005349Südtiroler Sparkasse IBAN IT35 E 06045 11600 000005003779