Südtiroler Bauer sucht seine Traumfrau

Der gebürtige Süd tiroler lebt in der Emilia Romagna. In der Nähe von Ferrara hat er zusammen mit seinem Bruder Josef und seiner Mutter den Fami lienbetrieb übernommen. In der2. Staffel von „Bauer sucht Frau International“ geht er auf die Suche nach seiner Traumfrau.





„Sehr überrascht bin ich von der Berichterstattung in den Medien, die bei meiner ersten Vorstellung ein Wort aufgegriffen und mein Denken über Frauen falsch interpretiert haben“, erzählt der 30-Jährige gegenüber der „Zett“. Dabei sei er überhaupt kein Macho und er hofft, dass die Zuschauer das auch mitbekommen haben.

z