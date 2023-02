Südtiroler Biologen gegen Zufahrtsweg zur Lahner Alm

Baukosten von 400.000 Euro

„Nachdem wir Südtiroler Biologen das betroffene Gebiet kennen, wäre die ,Verwilderung‘ der Lahner Alm aus rein ökologischen Gründen und Gründen der Biodiversität kein ,Horrorszenario‘, wie es sich anhört, sondern im Gegenteil hier wohl eher zu begrüßen: Es hat sich nämlich gezeigt, dass sich Almerschließungen in der heutigen Zeit meist ziemlich nachteilig auf Landschaft, Lebensräume und Natur insgesamt, d.h. auf Biodiversität, auswirken“, schreiben die Biologen in einer Aussendung.„ Erschließungen solcher Art folgt nämlich fast immer Intensivierung; das bedeutet, die natürliche alpine Flora wird zunehmend zurückgedrängt, sensible Lebensräume wie Moore werden stark gestört, Bergwiesen noch mehr verarmt und triviale Allerweltsarten – rein durch den Wegebau – bis in alpine Bereiche gefördert.“„Außerdem: Wir befinden uns in einem Natura2000-Gebiet und der geplante Weg wird durch sensible Lebensräume, allen voran Quellbereiche, Grünerlengebüsch und Hochstaudenfluren – Lebensräume der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie und EU-weit unter besonderem Schutz – verlaufen und diese in Teilen zerstören. Immerhin wächst im Bereich des Wegverlaufes die Hochtal-Weide (Salix hegetschweileri), ein sehr seltener Alpen-Endemit, der in Italien nur an wenigen Stellen Südtirols vorkommt und für den laut Rote Liste die Provinz Bozen eine besonders große Verantwortung hat“, seht in der Aussendung.Die Alm selbst sei darüber hinaus nur begrenzt landwirtschaftlich nutzbar. In den vergangenen Jahren seien nur 4-6 Wochen gealpt worden. Mist könne ohnehin nur auf 0,75 Hektar Wiese ausgebracht werden. Der Großteil der 1,9 Hektar großen Bergmahd dürfe überhaupt nicht gedüngt oder gegüllt werden, weil sie ein ausgedehntes Feuchtbiotop ist und zu nahe an den Gewässern liegt.„Abgesehen davon ist die Alm mit einer Materialseilbahn bereits gut erschlossen und über einen Gehweg in 30 Minuten erreichbar. Der Bau einer 800 Meter langen, teilweise extrem steilen Zufahrtstraße soll rund 400.000 Euro betragen, finanziert zu 70 Prozent aus öffentlichen Geldern“, so die Aussendung.Es stelle sich deswegen die Frage, ob die enormen Kosten dieses landschaftlich großen und umstrittenen Eingriffs für eine kleine Alm mit einer derart begrenzten Nutzung überhaupt gerechtfertigt seien, oder ob hier das private Interesse einer Person vor das Gemeinwohl gestellt werden dürfe.„Oder gibt es vielleicht einen anderen Grund für die straßentechnische Erschließung? Es ist mittlerweile bekannt, dass von österreichischer Seite ein Fahrweg bis zum Joch auf der Lahner Alm gebaut werden soll. Damit könnte, falls auch der Erschließungsweg gebaut ist, eine neue attraktive Mountain-Bike-Route eröffnet werden, mit der Lahner Alm als Biker-Treff“, steht in der Aussendung.Nicht nur aus diesem Grund spricht sich die Vereinigung Südtiroler Biologen gegen die den Bau des Erschließungsweges aus und fordert die Landesregierung auf, dieses Projekt nicht zu genehmigen.