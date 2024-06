Südtiroler Jugendring: „Deine Stimme zählt!“

Am kommenden Wochenende findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Tanja Rainer, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings ( SJR ), appelliert an alle, insbesondere auch an die jungen Wahlberechtigten, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.„Die Europawahl ist auch für Südtirol von großer Bedeutung, weil viele grundlegende Entscheidungen, die sich auf unser aller Leben auswirken, auf dieser Ebene getroffen werden“, so Rainer.Der Südtiroler Jugendring ruft daher alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger dazu auf, bei den EU-Wahlen am kommenden Wochenende zur Wahl zu gehen und von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.Um junge Menschen über die bevorstehenden Wahlen zu informieren, haben Südtiroler Jugendring und Youth App ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen: „deinewahl.it“. Es beinhaltet verschiedene Video-Formate, ein EU-Quiz, um das eigene Wissen rund um die Europawahlen zu testen, einen Podcast sowie Workshops.