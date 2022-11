Südtiroler Musikschüler beim Bundeswettbewerb in Wels

Landesmusikschuldirektorin lobt Arbeit der Musikschulen

Die 50 Landessieger des Musikwettbewerbs „Musik in kleinen Gruppen“ aus den Bewerben aller Bundesländer kamen vom 21. bis 23. Oktober in Wels (Oberösterreich) zum Bundeswettbewerb zusammen, um ihr Können erneut unter Beweis zu stellen. Am Ende des ersten Wettbewerbstages wurden 10 Ensembles nominiert, die sich in der Finalrunde ein letztes Mal musikalisch maßen.Ein Drittel der für das Finale qualifizierten Gruppen stammte aus Südtirol: das „Young Quartet“ (Leitung: Werner Mayr), die Gruppe „ME.Tr.E 2“ (Leitung: Anton Ludwig Wilhalm) und das Posaunenquartett „Trom4Bones“ (Leitung: Johann Finatzer). Erwähnenswert ist auch die Südtiroler Gruppe „Young Quartett“, die in der Kategorie A mit 95,8 Punkten den vierten Platz belegte.Aber auch andere Südtiroler Ensembles, wie die “Oktakis“ (95,3 Punkte), die Blechbläsergruppe „Villklavier“ (91,9 Punkte) und „La sexiéme clarinette“ (89,5 Punkte) können auf einen erfolgreichen gesamtösterreichischen Musikwettbewerb zurückblicken.Den Erfolg der Südtiroler Gruppen wertet Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti als weiteren Nachweis der hohen Standards und hervorragenden Ausbildung an den Südtiroler Musikschulen:„Immer wieder wird die qualitätsvolle Arbeit an den Südtiroler Musikschulen bei Wettbewerben im In- und Ausland unter Beweis gestellt, wobei das perfekte Zusammenspiel zwischen Lehrperson, Schülern und Elternhaus grundlegend ist.“ Denn Talent allein reiche nicht aus.„Stetes individuelles Üben, gepaart mit sehr viel Probenarbeit im Ensemble sind notwendig, um dem Standard auf europäischem Niveau zu entsprechen“, sagt Pedrotti und lobt den „Fleiß und die Professionalität der jungen Musiker ebenso wie das zielgerichtete Engagement der Lehrpersonen, die ihre Arbeit mit großem Idealismus ausüben.“