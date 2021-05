Südtiroler Naturparkhäuser öffnen wieder ihre Tore

„Nach den von Lockdowns und Beschränkungen geprägten Wintermonaten setzen wir mit der Öffnung der Naturparkhäuser ein positives Zeichen des Neustarts, von dem starke Symbolkraft ausgeht“, betont die Landesrätin für Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalpflege, Maria Hochgruber Kuenzer am Freitag.Endlich sei es wieder möglich, die großen Südtiroler Schutzgebiete zu besuchen und ihre Besonderheiten kennenzulernen. Dazu gehören die 7 Naturparke (insgesamt 125.000 Hektar) Schlern-Rosengarten, Texelgruppe, Puez-Geisler, Fanes-Sennes-Prags, Trudner Horn, Drei Zinnen und Rieserferner-Ahrn mit ihren 7 Naturparkhäusern sowie der Nationalpark Stilfserjoch (53.000 Hektar).Besonderes Augenmerk gilt auch 2021 den jüngeren Generationen. 2019 hatten rund 6200 Schülerinnen und Schüler die Südtiroler Naturparkhäuser besucht. Im pandemiegeprägten Jahr 2020 haben die Naturparke in Zusammenarbeit mit den Jugenddiensten 62 Veranstaltungen mit rund 530 Jugendlichen organisiert.Für den Sommer 2021 stehen neben 7 Dauer- und 16 Sonderausstellungen in den Naturparkhäusern auch mehr als 100 Erlebniswanderungen in Zusammenarbeit mit den Tourismusvereinen sowie ein umfangreiches Umweltbildungsangebot auf dem Programm. Attraktiv ausgestattet und fachkundig betreut, vermitteln die Naturparkhäuser die jeweiligen Besonderheiten der Naturparke über Nachbildungen von Lebensräumen, Dioramen, geologische Exponate, Reliefs und Filme, Erlebniswerkstätten und vieles andere mehr.„Wir freuen uns auf einen bunten Sommer und legen den Fokus in den Südtiroler Naturparken auch 2021 auf die Kinder und Jugendlichen: An sie richten sich zahlreiche Angebote von den Junior Rangers über die Naturwerkstätten bis hin zu den Projekten mit den Jugenddiensten“, unterstreicht Landesrätin Hochgruber Kuenzer.Neben dem didaktischen Programm investieren die Südtiroler Naturparke auch viel in die Instandhaltung. „Allein 2021 fließen rund 1,1 Millionen Euro in Eigenregiearbeiten für die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung des Wegenetzes, die Neuerrichtung von diversen Fußgängerbrücken und die Sicherung von Hängen entlang von Wegen“, so die Landesrätin.„Die Naturparke Südtirols bieten nicht nur Rückzugsräume für Pflanzen und Tiere, sondern auch für Menschen, die die Natur lieben. In diesem Sinne sind alle eingeladen, den Reichtum unseres Landes, den wir in vielfältigen Landschaften finden, zu erkunden.“

lpa