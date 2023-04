Südtiroler Orthopäde Michael Engl in internationalen Ausschuss berufen

„In Südtirol arbeiten hochqualifizierte Fachleute“

Die AAHKS wurde 1991 gegründet und ist die weltweit führende Gesellschaft für Knie und Hüftendoprothetik. Sie hat ihren Hauptsitz in Rosemont, Illinois, USA, und zählt über 4000 Mitglieder in den Vereinigten Staaten, Kanada sowie 37 weiteren Ländern.Die Mitglieder sind orthopädische Chirurgen, die Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen durchführen. Ziel der Vereinigung ist es, die Versorgung von Patienten mit Hüft- und Kniegelenken durch Aufklärung, Interessenvertretung und Forschung zu verbessern.Die Aufgabe der Mitglieder des internationalen Ausschusses der AAHKS ist es, Beziehungen zu internationalen Fachgesellschaften zu knüpfen sowie gemeinsame Tagungen zu organisieren. Grundsätzlich soll der Ausschuss den fachlichen, akademischen, sozialen und kulturellen Austausch international fördern. Die Amtszeit der Ausschussmitglieder beträgt 2 Jahre und kann bei Bestätigung um 2 weitere Jahre verlängert werden. Der Ausschuss besteht aus jeweils 7 amerikanischen und internationalen Orthopäden.„Diese Berufung ist einmal mehr ein Beleg dafür, „so Generaldirektor Florian Zerzer, „dass im Südtiroler Gesundheitsbetrieb hochqualifizierte Fachleute arbeiten, deren Wissen auch international gefragt ist. Engagement in Forschung und Wissenschaft – immer mit Fokus auf den Benefit für Patientinnen und Patienten – wurden und werden vom Gesundheitsbetrieb gefördert und unterstützt. Nicht zuletzt macht uns das als Arbeitgeber auch attraktiver.“