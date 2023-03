Südtiroler Unternehmer erschwindelt sich 120.000 Euro

Beschlagnahmung von Gütern und Finanzmitteln

Wie die Ermittler mitteilen, hat der Unternehmer, der in den Bereichen Marketing, Markt- und Meinungsforschung tätig ist, Unterlagen gefälscht, um die Beiträge vom Land und von der Agentur für Einnahmen zu beantragen.Eine genauere Überprüfung durch die Finanzpolizei brachte ans Licht, dass der Unternehmer zahlreiche Ausgaben – wie für Miete, Käufe von Computern und Software sowie für die Teilnahme an Messen – angegeben hat, die es zum Teil in Wirklichkeit nie gegeben hat.Um seine Ansuchen beim Land glaubwürdig erscheinen zu lassen, soll der Mann ad hoc erstellte Überweisungsbelege vorgelegt haben, die Zahlungen belegen sollten, die nie tatsächlich erfolgt sind.Dieselbe Vorgehensweise soll der Unternehmer auch bei der Agentur der Einnahmen an den Tag gelegt haben: Den Ermittlern zufolge wollte sich der Mann Beiträge sichern, die für Unternehmen bestimmt sind, die besonders stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen waren.Insgesamt soll sich der Unternehmer so rund 120.000 Euro erschwindelt haben, die ihm eigentlich nicht zustehen.Die regionale Staatsanwaltschaft am Rechnungshof in Bozen hat die präventive Beschlagnahmung von Gütern und Finanzmitteln des Unternehmers angeordnet. Damit soll der verursachte Schaden gedeckt werden.Eine Hausdurchsuchung ermöglichte der Finanzpolizei bislang 55.000 Euro auf mehreren Bankkonten und 2 Pkw sicher zu stellen. Außerdem wurde die Auszahlung der Covid-Hilfen in Höhe von 600 Euro an den Mann gestoppt.