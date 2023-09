Südtirolmobil-Ticketing: Neues System wird am 7. September vorgestellt

Entwicklung hat es in Sachen Ticketing- und Informationssystem auf den Südtirolmobil-Bussen viel Entwicklung gegeben: Mittlerweile sind rund 500 der insgesamt 700 Busse mit dem neuen System ausgestattet. In den nächsten Wochen werden auch an den Bahnhöfen neue Ticketautomaten aufgestellt. Bis Jahresende soll das neue System auf allen Bussen und an den Bahnhöfen ausgerollt sein.Was dies für die Fahrgäste bedeutet, wie das neue System funktioniert und welche Herausforderungen es mit sich bringt, ein altes System bei laufendem Betrieb durch ein neues zu ersetzen, wird am Donnerstag, 7. September um 9.30 Uhr am Sasa-Betriebshof in Bozen vorgestellt.Im Anschluss besteht die Möglichkeit, das neue Südtirolmobil-Ticketingsystem an Bord eines Sasa-Busses kennenzulernen.Bei der Pressekonferenz werden Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Joachim Dejaco, Generaldirektor der Sta – Südtiroler Transportstrukturen AG, Ruggero Rossi de Mio, Sasa-Generaldirektor, Martin Vallazza, Ressortdirektor, und Patrick Dejaco, Bereichsleiter Information Systems in der Sta mit dabei sein.