73 Neuinfektionen betreffen Bozen, 42 betreffen Leifers, jeweils 12 neue Fälle gibt es in Eppan und Meran, 11 in Ratschings, 10 in Brixen, 8 in Sexten und 6 im Ahrntal. Zahlreiche Gemeinden sind von vereinzelten Neuinfektionen betroffen, unter anderem die zuletzt infektionsfreien Gemeinden Truden, Mühlwald und Natz-Schabs. Rund 15 Neuinfektionen betreffen Personen von außerhalb Südtirols, die hierzulande positiv getestet wurden.Als infektionsfrei gilt vorerst wieder die Gemeinde Marling, da hier nach Überprüfung der Daten ein aktiver Fall einer anderen Gemeinde zugeordnet wurde.In insgesamt 97 Südtiroler Gemeinden gibt es derzeit aktive Fälle.In der nachfolgenden Tabelle gibt es die Zahlen der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen, aufgelistet nach Gemeinde.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfällehaben laut Daten des Sanitätsbetriebes ihren Wohnsitz in Südtirol.Bei den folgenden Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Freitag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden. Insgesamt befinden sich nun über 6000 Personen in Quarantäne.Allein in Bozen gibt es 227 Quarantänefälle mehr als am Vortag. In Leifers gibt es 69 Fälle mehr und in Ratschings 37 mehr. In Sexten hingegen durften 41 Personen die Quarantäne beenden.Insgesamt 6055 Personen sind derzeit von Quarantänemaßnahmen betroffen. Bei 207 Bürgern handelt es sich dabei jedoch um Personen von außerhalb Südtirols. Außerdem befinden sich 20 Bürger nach einer Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta in häuslicher Isolation.

stol