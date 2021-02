Außerdem hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Mittwochabend eine Klarstellungen zur täglichen Pressemitteilung „Aktuelle Corona-Zahlen“ ausgesendet:Um den Lesern ein möglichst realistisches Bild der Infektionslage zu liefern, haben die „Dolomiten“ und STOL bis zum gestrigen Dienstag die Zahl der Infektiösen nach Kriterien berechnet, die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb definiert worden waren (nämlich, dass ein Antigen-Positiver nach 10 Tagen als geheilt gilt und darum die Antigen-Positiven der vergangenen 10 Tage und die aktiven PCR-Positiven summiert).Die nun vom Sanitätsbetrieb mitgeteilte offizielle Zahl weicht in 78 Gemeinden um weniger als 10 von jener, die von den „Dolomiten“ und STOL bis Dienstag errechnet wurde, ab. In 48 Gemeinden, unter anderem in Auer, Eppan, Bozen, Tramin, Bruneck und Ritten weicht sie hingegen um 30 oder mehr von der Zahl ab, die der Sanitätsbetrieb erst am heutigen Mittwoch mitgeteilt hat. Wir bitten um Verständnis.

