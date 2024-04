Täter nach Überfall auf Sparkasse weiterhin auf der Flucht

Straßensperre und Kontrollen aus der Luft

Es ging alles sehr schnell. Die Räuber betraten die Bank kurz vor 10 Uhr und bedrohten die Bankangestellten sowie einen Kunden mit einem Messer und einem Gewehr. Sie forderten die Herausgabe des Bargeldes, das ihnen die Schalterbeamten übergaben. Dabei soll es sich allerdings nur um eine kleine Summe gehandelt haben.Die Täter sollen nach Verlassen der Bank mit einem gestohlenen Mercedes in Richtung St. Christina davongefahren sein. Dort ließen sie das Auto in der Nähe des Hotels „Diamant“ zurück und wechselten vermutlich das Fahrzeug.Auf allen Straßen, die aus dem Tal hinausführen, wurden unverzüglich Straßensperren errichtet. Auch bei den Auffahrten auf die Brennerautobahn in Bozen Nord und in Klausen kontrollierten Carabinieri, Staatspolizei, Finanzpolizei und Ortspolizei jedes Fahrzeug. Kontrolliert wurde auch aus der Luft: Ein Hubschrauber der Finanzpolizei kreiste über Gröden und hielt Ausschau nach den flüchtigen Tätern.Noch konnten die beiden Bankräuber nicht geschnappt werden, die Carabinieri und ein Großaufgebot der Polizei ist ihnen aber auf den Fersen.