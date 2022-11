Tag der Lebensmittelsammlung: „Sorge über zunehmende Armut“

So können Sie mitmachen

Duilio Porro, Präsident der Landestafel unterstreicht immer wieder: „Wir dürfen nicht aufhören, all jene zu sensibilisieren, die konkrete Hilfe leisten können. Auch Papst Franziskus fordert uns auf, vor den Armen keine schönen Reden zu halten, sondern die Ärmel hochzukrempeln und unmittelbar tätig zu werden, uns an der Hilfe zu beteiligen und diese nicht an andere zu delegieren“.Die Lebensmittelsammlung ist eine einfache, überzeugende und wohltätige Geste, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert organisiert wird. Seit 1997 organisiert die Landestafel jedes Jahr am letzten Samstag im November italienweit den nationalen Tag der Lebensmittelsammlung.In diesem Jahr findet die Lebensmittelsammlung bereits zum 26. Mal statt, heißt es in einer Aussendung der Landestafel.Bei der Aktion handelt sich um die erste und größte freiwillige Solidaritätsaktion dieser Art in Italien. Die Organisatoren hoffen daher, dass es auch in diesem Jahr wieder viel Solidarität geben wird.Die Landestafel wird wie immer in über 500 Supermärkten der Region vertreten sein. 4000 Freiwillige werden die Kunden einladen, haltbare Produkte zu kaufen: Gemüsekonserven, Thunfisch und Fleisch in Dosen, Tomatensugo Pelati, Öl, Babynahrung, Milchpulver usw.Die Freiwilligen werden ein orangefarbenes Gilet tragen, die neue Erkennungsfarbe im Logo der Landestafel, die auch für die Einkaufstaschen verwendet wird.Die gespendeten Produkte werden an die 130 Vereine in der Region Trentino Südtirol verteilt, der Landestafel angeschlossen sind, die mehr als 20.000 Bedürftige unterstützen. Die heurige Lebensmittelsammlung findet im Rahmen des von Papst Franziskus ausgerufenen Welttages der Armen statt. Möglich wird sie dank der Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Heer, der nationalen Vereinigung der Alpini und den zahlreichen Vereinen in der Region.