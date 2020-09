Tage der Architektur 2020: 10 Touren vom 25. bis 27. September

Südtirol ist geprägt von sehr unterschiedlichen Bautypologien und Baustilen, die durch Geschichte und Kultur entstanden sind. Wer sich mit Architektur und Stadtplanung befasst, muss auf die geografischen und geologischen Gegebenheiten eingehen, sich mit den Orten und der Landschaft auseinandersetzen, in denen die Gebäude stehen und auf den Dialog zwischen diesen suchen.Diese Fähigkeit der Südtiroler Architekten, die Orte mit ihren Unterschieden zu erfassen, schließt a priori die Möglichkeit aus, eine spezifische Schule zeitgenössischer Architektur in Südtirol auszumachen. Dies ist kein Nachteil, sondern ein Reichtum. Was aber alle Bauten, die anlässlich der Tage der Architektur vom 25. bis 27. September besichtigt werden, vereint, ist die Haltung ihrer Planer: ihr Bemühen, sich mit dem Kontext, der Umgebung, auseinander zu setzen. Diese Veranstaltung soll auch dazu beitragen, aufzuzeigen, welchen Wert gute Architektur in sich trägt.Die Vielfalt an nachhaltigen Bauten, welche in letzter Zeit in Südtirol entstanden sind, zeigt, dass sich dieses Bewusstsein immer stärker verbreitet.Bei den Touren der Tage der Architektur 2020 werden 3 Tage lang bei 10 Touren Gebäude angesehen, welche ihre Umgebung prägen und die Entstehungsgeschichte der Bauten erörtert.Architekten, Bauherren und Handwerker stellen moderne Wohngebäude, sanierte Höfe, öffentliche und private Räume in ihren kulturellen und geografischen Kontext. Eine Aufforderung, ländliche und städtische Architektur in Südtirol neu zu erleben.Die jeweiligen Touren führen nach Gröden, auf den Ritten, durch Bozen, Meran mit Tirol und Hafling, Schlanders, nach Mühlbach, Terenten und Kiens, ins Überetsch, nach Brixen und Villnöss sowie ins Sarntal. Neu im Programm sind auch spannende Kindertouren.Die Tage der Architektur sind eine Initiative der Architekturstiftung Südtirol in Zusammenarbeit mit IDM Südtirol, lvh und HGV und den Partnern Baufirma Schweigkofler sowie der Firmen artfactory und Schöck.Eine rechtzeitige Anmeldung zu den Touren ist über die Website der Tage der Architektur erforderlich.

stol